Крымский мост на вечер 13 августа: организовано реверсивное движение

Более полутысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Со стороны Керчи очереди нет.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 530 транспортных средств, время ожидания около двух часов», - говорится в сообщении о ситуации по состоянию на 21 час (по московскому времени).

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, 12 августа около 13 часов (по московскому времени) ВСУ предприняли попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, сообщали в Минобороны РФ. В 15 часов была предпринята новая попытка.

Обе украинские ракеты была своевременно обнаружены и перехвачены в воздухе средствами ПВО.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сначала в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, затем еще одна. Разрушений и пострадавших нет.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, затем его восстановили, но сегодня вновь ненадолго перекрывали. Около 17 часа и с той, и с другой стороны в очереди были по 275-580 автомобилей. Время ожидания досмотра – один час.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Протяженность участка реверса – 800 метров. На остальной автодорожной части движение идет по двум полосам.

В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.

Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы отправляются по альтернативному маршруту и через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале попросил крымчан и туристов не выкладывать в сеть видео работы ПВО. «Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары. Просим всех наконец понять, что ваше видео выброшенное в сеть может привести к гибели людей!», - говорится в сообщении.