КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав РФ четырех регионов

Конституционный суд (КС) России признал соответствующими основному закону страны международные договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и об образовании из них в составе РФ новых субъектов.

Соответствующие постановления размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили в пресс-службе КС, в связи с запросами президента России Конституционный Суд РФ второго октября принял четыре постановления.

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», - говорится в постановлении № 36-П.

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», - говорится в постановлении № 37-П.

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», - говорится в постановлении № 38-П.

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», - говорится в постановлении № 39-П

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили с референдумы. Абсолютным большинством голосов избиратели проголосовали за присоединение их территорий к России.

В пятницу, 30 сентября, состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали президент России Владимир Путин и руководители этих субъектов.

В ночь на субботу в Конституционный суд РФ поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверки конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых территорий.

Теперь Госдума должна будет ратифицировать не вступившие в силу международные договоры о принятии в состав России новых территорий и об образовании новых субъектов РФ.