Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов

В пятницу, 30 сентября, состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление в состав Российской Федерации.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор, - отметил Владимир Путин, выступая с обращением перед началом церемонии. – Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Глава государства выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых субъектов Российской Федерации.

«Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН...», - подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о присоединении Донецкой народной Республики к Российской Федерации.

Владимир Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о принятии Луганской народной Республики в состав России.

Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о включении этого региона в состав России.

Владимир Путин и глава Херсонской области Владимир Сальдо о включении этого субъекта в состав РФ.

Напомним, 29 сентября 2022 года Владимир Путин подписал Указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.