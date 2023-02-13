13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков
03.05.2017
При поддержке РМК прошел фестиваль студенческих и дебютных фильмов
15.12.2015
Жириновский вступился за Михалкова и потребовал у руководства ВГТРК вернуть в эфир запрещенную программу «Бесогон ТВ»
25.02.2015
ООО «ЧелПром-Даймонд» банкрот
05.03.2014
На ООО "ЧелПром Даймонд"введено внешнее наблюдение
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023