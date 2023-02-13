Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков

Новый выпуск программы «Бесогон» кинорежиссера Никиты Михалкова, вышедший 10 февраля, был посвящен среди прочего деятельности Музея истории Екатеринбурга. Михалкова возмутила публикация о «русских колонизаторах».

«Ранее научный сотрудник музея Вячеслав Печняк назвал заселение и освоение Урала «российской колонизацией», а сам уральский регион — носителем протестной «культуры несогласия». В качестве иллюстрации давалось фото со сторонниками Алексея Навального (внесён в список экстремистов и террористов), - поясняет последам передачи Михалкова телеграм-канал «УРАЛLIVE».

Режиссёр объяснил, зачем в музее задействовали тему «колонизации»:

— Какое ключевое слово? «Колонизация». А чем оно нивелируется? Тем, что «не так жёстко, как это было в США». Да кого вы «лечите»?

А дальше что происходит? То есть, когда одни народы вытесняли другие — это нормально, и только когда пришли русские — это называлось «колонизацией». Это как? Ну как?

На полном серьёзе внутри страны, внутри единого народа нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны, но не так жёстко, как это было в Америке.

Ну кто-нибудь это слышит? Кто-нибудь это понимает? Кто-нибудь с этим борется? Нет! По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране.

Михалков напомнил, что в 1990-е годы в Свердловской области пытались создать сепаратистскую «Уральскую республику», а на Западе проводятся многочисленные форумы о «деколонизации» (расчленении) России.

— Только не надо меня упрекать в конспирологии, в том, что я придираюсь к деталям. Не надо, ребята, не надо! Идёт война, и мы видим, как со всех сторон так или иначе эта идея развала страны живёт, продвигается. Она заставляет людей задуматься в регионах: «А действительно, почему бы, в конце концов? Мы и сами с усами», — заявил Михалков в новом выпуске «Бесогона».

Режиссёр подытожил разговор о музее следующим образом: «Может быть, нам нужно бороться с тем, чтобы не было этого подспудного провокационного навязывания идеи расчленения России, как это происходит в Екатеринбурге?»

Примечание:

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв оштрафован за дискредитацию российской армии. Ранее он работал в интернет-газете «Знак» (член международного «Синдиката-100», выступавшего против спецоперации). Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Пушкарёва в работе на зарубежные спецслужбы».