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Медработники из групп риска получат еще одну федеральную доплату и повышенные страховые гарантии

Федерация
Сегодня, 18:20
Автор: 
Олеся Денисова

Медицинским работникам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, получат специальную федеральную доплату. Кроме того, для них установят повышенные страховые гарантии, как для военных.

Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

«Начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», - заявил глава государства.

Врачи, непосредственно работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители скорых – 25 тысяч рублей.

Кроме того, Владимир Путин принял решение об установлении для этой категории медработников повышенных страховы гарантий за счет федерального бюджета. «Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России», - уточнил глава государства.

Напомним, ранее было принято решение о стимулирующих выплатах для медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи пациентам из групп риска по коронавирусной инфекции. Челябинская область уже получила на эти цели 129 миллионов из федерального бюджета.

Помимо этого, по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера медработники, занимающиеся выявлением и работой с зараженными коронавирусом, получат региональные надбавки.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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