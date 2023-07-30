Минобороны: Пресечена попытка атаки 25 беспилотниками объектов в Крыму

Ночью 30 июля украинский режим вновь пытался атаковать 25 беспилотными летательными аппаратами объекты на территории Крыма. Российскими военными была пресечена террористическая атака, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», - сообщают в министерстве.

Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

Как уточнили в министерстве, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 24 июля была киевский режим организовал атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Из них 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и три беспилотника были уничтожены средствами ПВО.