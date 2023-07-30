30.07.2023
Минобороны: Пресечена попытка атаки 25 беспилотниками объектов в Крыму
30.07.2023
При атаке БПЛА частично повреждены фасады зданий «Москва-Сити»
29.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)
29.07.2023
Патент на безошибочную жизнь
28.07.2023
Возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу
28.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)
Минобороны: Пресечена попытка атаки 25 беспилотниками объектов в Крыму
30.07.2023
При атаке БПЛА частично повреждены фасады зданий «Москва-Сити»
24.07.2023
В Крыму ограничили движение и эвакуируют жителей нескольких сел после атаки беспилотников
24.07.2023
Рано утром 24 июля два украинских беспилотника вновь пытались атаковать Москву
20.07.2023
В Крыму погибла девочка в результате атаки украинского беспилотника
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023