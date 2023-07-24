В Крыму ограничили движение и эвакуируют жителей нескольких сел после атаки беспилотников

В небе над территорией Республики Крым сбито и подавлено 11 беспилотников, произошло попадание в склад боеприпасов, поврежден частный дом. Жителей близлежащих сел эвакуируют. Ограничение движение на ряде участков железной и автомобильных дорог.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Teltgram-канале. По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. «По предварительной информации, пострадавших нет», - уточнил глава.

В целях безопасности было приостановлено движение на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также автотрассе Джанкой – Симферополь.

«Временно ограничено движение поездов на участке железной дороги между станциями Урожайная и Джанкой. В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров будет организована по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд», - сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная два поезда остановлены на станции Джанкой – №92 Москва – Севастополь и №316 Адлер – Симферополь.

После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

Кроме того, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.