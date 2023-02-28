Минобороны: Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

На западе России прошла тренировка дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) с отработкой взаимодействия с гражданскими органами. В практической части были задействованы истребители, сообщило Минобороны.

«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

В практической части тренировки участвовали истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Самолеты поднимались в воздух и отрабатывали перехват и идентификацию условной цели нарушителя, добавили в российском оборонном ведомстве.

Также отрабатывалось взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами в случае возникновения ЧС, уточнили в МО РФ.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге в первой половине дня временно закрывали воздушное пространство над аэропортом «Пулково». В течение порядка двух часов аэропорт не принимал и не отправлял рейсы (причины не назывались). При этом сама воздушная гавань продолжала работать в штатном режиме.

После полудня небо над Санкт-Петербургом открыли, все временные ограничения сняли.