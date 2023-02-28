28.02.2023
В Златоусте пожарные пытались спасти лежавшего рядом с проезжей частью мужчину
28.02.2023
Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак
28.02.2023
Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства
28.02.2023
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
28.02.2023
Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область
Минобороны: Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
07.02.2023
Боевой дуэт: «Прорыв» с челябинскими двигателями и дроны
03.02.2023
Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями успешно поражают цели
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023