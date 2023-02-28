28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
28.02.2023
Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область
28.02.2023
Челябинскую «Башню» замкнуло
28.02.2023
Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам
28.02.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные
28.02.2023
Обрабатывали 11 часов: очередной миллион мошенники выманили у жительницы Чебаркуля
Воздушную зону над Пулково временно закрыли из-за неопознанного объекта
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023