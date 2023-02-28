Воздушную зону над Пулково временно закрыли из-за неопознанного объекта

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты до полудня 28 февраля, сообщает правительство Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной стал неопознанный летательный объект.

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов, - сообщили в Telegram-канале регионального правительства. - Аэропорт и его службы работают в штатном режиме».

Воздушное пространство «Пулково» закрыто до в радиусе 200 километров до 13:20 по московскому времени, сообщает источник ТАСС, знакомый с телеграммой Росавиации.

Несколько самолетов, вылетевших из Москвы в Питер, возвращаются обратно в столицу. Часть рейсов задерживается. Так, задержан почти на два часа рейс ДР-211 Москва - Санкт-Петербург (вылет должен быть в 10.45, перенесен на 12.30).

Официально причина закрытия не озвучивается. В телеграм-каналах сообщают, что в недалеко от Санкт-Петербурга был замечен неопознанный летательный объект. В воздух были подняты истребители. Из-за неизвестного объекта введен План «Ковёр» (к настоящему времени он уже отменен). В ближайшее время авиаперелеты будут возобновлены.

Кроме того, сегодня произошло несколько происшествий с беспилотными летательными аппаратами.

Сегодня ночью в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Мурат Кумпилов. Жертв и пострадавших нет. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы.

В жилых кварталах Белгорода обнаружены обломки трёх беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава города Валентин Демидов в своем телеграм-канале. Один

Обломки БПЛА также найдены еще на двух улицах. Незначительно повреждены три машины. Спецслужбы уже занимаются ситуацией.