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Минобр признал плохое качество дистант-образования

В России качество удаленного обучения хуже, чем очного. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, комментируя вопрос журналистов

По его словам, качество дистанционного образования отличается от качества очного, так как оно хуже. Он назвал вынужденной необходимостью введение ударенного режима обучения. “Одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - передают его слова РИА “Новости”.

Министр также отметил, что дистанционное образование не является заочным из-за разницы в учебных часах, а не из-за обучения через компьютер. По сути нагрузка на преподавателей не уменьшилась. Педагог на дистанте тратит столько же труда сколько и во время очного обучения.