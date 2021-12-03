03.12.2021
Германия проводила Ангелу Меркель с поста канцлера
03.12.2021
В понедельник состоится акция «Корпоративное донорство» в Металлургическом районе
03.12.2021
Российская компания «Омикрон» подала иск к ВОЗ
03.12.2021
Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов
03.12.2021
В Магнитогорске определят лучших журналистов
03.12.2021
В Челябинске рядом с Алым полем перевернулось такси
Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021