Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов

Министерство транспорта России отказалось от идеи проверять QR-коды при продаже билетов на самолет. В ведомстве считают целесообразным проверять ковид-сертификаты только при регистрации на рейс. Об этом сообщает газета «Ведомости». По данным издания, скорректированную позицию представители Минтранса озвучат в Госдуме 7 декабря.

Механизм проверки COVID-сертификатов может выглядеть таким образом: если пассажир купил авиабилет, но не предоставил сертификат о вакцинации, то авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить OR-код. Если сертификат к началу регистрации на рейс так и не появится на «Госуслугах», перевозчик расторгнет договор и в течение 30 дней должен будет вернуть полную стоимость билета.

Как отмечает издание, пока остаётся неясным, каким образом в этом случае будут проверять QR-коды у россиян, не имеющих профиля на «Госуслугах».