Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2021 год

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Об этом сообщает минтруд РФ.

Согласно документу, продолжительность новогодних каникул в будущем году составит 10 дней – россияне будут отдыхать с 1 по 10 января 2020 года. Напомним, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество, 9 и 10 января – суббота и воскресенье. Выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Поэтому на День защитников Отечества у россиян будут трехдневные выходные – с 21 по 23 число (с воскресенья по вторник).

Международный женский день россияне будут праздновать также три дня - с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник).

На первомайские каникулы в следующем году отведено три выходных – с 1 мая по 3 мая (с субботы по понедельник). День Победы будут праздновать также три дня - с 8 мая по 10 мая (с субботы по понедельник).

На День независимости России в 2020 году получится отдохнуть три дня – с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник). В ноябре россиян ожидают четыре выходных дня с Днем народного единства – с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов, уточнили в минтруде РФ.