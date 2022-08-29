Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на текущей неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС. Ранее в тот же день Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.

По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.