На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска

Оперативники ФСБ задержали в Алтайском крае 35-летнего мужчину из Челябинской области, который планировал совершить теракт – совершить подрыв здания администрации города Рубцовска. Он действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, задержанный 1988 года рождения, находясь за рубежом, вступил в состав террористической организации, а затем «по указанию куратора» из прибыл на Алтай для совершения теракта. Он планировал с помощью самодельного взрывного устройства взорвать здание администрации города Рубцовска.

У мужчины провели обыск, в ходе которого нашли прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Мужчине предъявлено обвинение. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.