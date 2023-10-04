04.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска
04.10.2023
Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства
04.10.2023
В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов
04.10.2023
Десантная группа ВСУ пыталась проникнуть в Крым на катере и трех гидроциклах
04.10.2023
В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки
На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска
07.04.2023
В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
04.04.2023
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
11.03.2022
ФСБ предупреждает россиян о массовых провокациях и просит не поддаваться им
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023