НАТО перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы

Страны-члены НАТО направили дополнительные силы в Восточную Европу, сообщается на сайте Североатлантического альянса. Увеличение военного контингента объясняется «наращиванием военной мощи России около Украины». Дополнительную военную технику и подразделения в очаг внешнеполитической напряжённости отправляют Дания, Франция, Испания и Нидерланды.

Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и намерена направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет свои корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, также страна рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность отправить свои войска под командованием НАТО в Румынию.

Кроме того, с апреля Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут в состояние готовности один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для своей защиты и защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Наращивание вооружённых сил Североатлантического альянса в Восточной Европе прокомментировали в Госдуме. Как сообщил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, Россия «не оставит без ответа такие действия и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз».

Добавим, что сегодня США и Великобритания заявили об эвакуации из Киева дипломатов и членов их семей из-за «угрозы российского вторжения».

Заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию звучат на Западе с осени 2021 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.