Одна из версий ЧП на Камчатке: вулкан «подогрел» водоросли

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Это природное явление могло стать причиной гибели рыб в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник института физики Земли РАН Александр Жигалин.

Извержение зафиксировал камчатский филиал "Единой Геофизической службы РАН". Оно произошло 22 октября в 8:22 по местному времени (23:22 21 октября по Москве). Вулкан выбросил пепел на высоту около десяти над уровнем неба. Отмечается, что пеплом накрыло село Лазо и посёлок Атласово. Жителям рекомендовали закрыть все двери и окна и не покидать дома без необходимости.

МЧС заранее прогнозировали извержение, угрозы для жизни людей оно не представляет. В то же время вулкан мог повлиять на цветение микроводорослей, которые послужили причиной массовой гибели морских организмов на Камчатке.

"Вулкан мог подогреть эти водоросли. Они могли получить дополнительный тепловой поток энергии и размножиться в таком количестве, чтобы выйти за пределы экологических норм. Это природное явление. В данном случае оно сыграло отрицательную роль, но так это достаточно обыкновенная вещь", - рассказал Александр Жигалин.

До сих пор нет окончательной версии причин экологической катастрофы на Камчатке. Ученые склоняются к тому, что виной всему стало цветение микроводорослей («Красный прилив»), которые выделяют токсичные вещества, губительные для морских организмов. Но в то же время не ясно, что стало причиной самого цветения.

Ранее были сделаны выводы о том, что это загрязнение носит не локальный характер, так как мертвые морские организмы были зафиксированы в других районах Камчатки. Сейчас ученые продолжают работать на месте, ежедневно берут новые пробы, совершают экспедиции.