Окай Депрем: Сегодня наблюдается кризис международного права, оно превратилось в рычаги давления

Вчера, первого июля, завершился юбилейный Х Петербургский международный юридический форум. Он является крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко пообщался с гостем форума из Турции, журналистом, общественным деятелем, политологом Окай Депрем. Он высказал свою точку зрения на проблемы, которые Запад во главе с США несет не только России, но и всему миру.

- Окай, как с точки зрения юриспруденции участники форума оценивают санкции, введённые Западом против России?

- Во-первых, их санкции не соответствуют никаким международным нормам и правилам. Во- вторых, они нарушают свои же правила и законы в своих странах, манипулируя ими. Международная юриспруденция нарушена и испорчена по максимуму как своя, так и западная! Поэтому санкции - это оружие, которое ориентировано на беззаконие.

- Можно ли сегодня говорить о международном праве в привычном понимании слова? Или на смену ему пришли «правила»?

- У кого есть сила, тот и диктует свои правила и законы (законодательные и юридические нормы), так и в англосаксонском мире. На сегодняшний день уничтожаются полноценно функционирующие в международном праве нормы взаимоотношений между государствами. На бумаге пишется одно, а в реальном мире это не исполняется, что в США, что в Евросоюзе - у них иные правила игры, односторонние!

- Звучало ли на форуме имя Джулиана Асанжа? Что говорят юристы о его передаче из Великобритании в США? Как это сопрягается с правами человека?

- Что касается Асанжа, про него ни на одном мероприятии ничего не говорили.

- Наблюдается поголовная травля россиян в западных странах по национальному признаку. Какое определение этому явлению дают юристы?

- И Евросоюз, и Америка откровенно нарушают свои законодательные нормы, которые считались незыблемыми в недалеком будущем, в отношении прав и свобод эмигрантов как экономических, так и социальных, человеческих. Их трактовка конституций своих же стран двойственна. Все больше страдают от этой несправедливости представители низшего и среднего классов.

- Почему западные арбитражные суды международные бизнес-споры чаще всего решают не в пользу российской стороны?

- Во-первых, есть очевидная причина: те, кто выносит решения, являются ставленниками Запада. Они решают так, как им скажут. Во-вторых, обратите внимание, где находятся эти суды (а именно такая организация как ООН), – это Нью-Йорк (США). Это символичный фактор, почти с самого начала существования этого главного международного органа он функционирует против России, до этого действовал против СССР в пользу США и Запада, все это похоже на зоопарк. Все органы, которые были созданы для соблюдения прав и свобод людей, перестали функционировать и стали рычагами давления. Сейчас идет кризис в международном праве - это как раз является одной из основных тем международного форума в Петербурге. Коллективный Запад в целом использует все возможности, в том числе и арбитражные суды, которые являются оружием в его руках против России, для своих целей. Он нарушает даже свои законы, вот тут мы затрагиваем санкции Запада в отношении России, западники уничтожили международное право, все превращается у них в оружие!

- Остаётся ли сегодня незыблемым постулат частной собственности? Или после конфискации активов РФ о нём можно забыть?

- То, что делает Запад в отношении России, это мародерство и варварство! Слов нет, какими можно описать, что они творят. С другой стороны, в 90-х годах значительные ресурсы России были выведены за границу, это было имущество советских людей, Запад в открытую приветствовал совершенно нелегальные действия банков. Поэтому то, что творится сейчас, это продолжение той же политики, только другими способами. Война идет многовекторная, идет против России. Запад очень хитрый в своих действиях.