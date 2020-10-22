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Пенсионеров Крайнего Севера хотят поддержать компенсацией на отдых заграницей

Федерация
Сегодня, 12:27
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В России придумали новую меру поддержки для пенсионеров, проживающих в условиях Крайнего Севера. Им предлагается компенсировать расходы на дорогу к месту отдыха и обратно даже, если это будет заграница. Соответствующий законопроект будет рассмотрен сегодня, 22 октября, на пленарном заседании в Государственной думе.

Сейчас компенсации доступны неработающим лицам, которые получают страховые пенсии по старости или инвалидности и живут на Крайнем Севере, только, если место отдыха находится на территории РФ. Господдержка доступна только один раз в два года.

Разработчики инициативы утверждают, что распространение компенсации дороги и на заграничный отдых поможет снизить недовольство среди пенсионеров, которые часто подают в суд на восстановление своих прав. Более того, авторы указывают на устойчивую практику по удовлетворению судами исков пенсионеров к территориальным органам Пенсионного фонда и взыскании компенсации при выезде к месту отдыха за пределы России. Суды, в свою очередь, в 99% встают на сторону пенсионеров, пишет “Парламентская газета”.

 

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