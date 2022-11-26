26.11.2022
В Кизильском районе новый начальник полиции
26.11.2022
Пенсионеров ждет прибавка к пенсии
26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
26.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)
25.11.2022
Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти
25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
Пенсионеров ждет прибавка к пенсии
29.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
26.05.2022
Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня
30.03.2018
С 1 апреля повысят пенсию около 90 тысячам южноуральских пенсионеров
01.08.2017
С первого августа проиндексируют пенсии работающих пенсионеров
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022