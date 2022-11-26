Пенсионеров ждет прибавка к пенсии

С первого января 2023 года неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 4,8%. Об этом сказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

Министр напомнил, что в нынешнем году впервые было решено провести промежуточную индексацию с первого июня на 10%, а по итогам двухэтапной индексации совокупный прирост пенсий по отношению к первому января 2022 года составит 15,3%.

Как отметили в федерации профсоюзов Челябинской области, при этом ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков говорил, что запланированная на 2023 год индексация пенсий россиян в 4,8% – недостаточна.

«Это недостаточная индексация. Сейчас закладывают так для расчета бюджета. Это сложный документ. Там все надо посчитать, а потом туда вносят коррективы. Я уверен, что придется вносить коррективы», — считает глава ФНПР.