Петербургский форум развеет миф об «изоляции» России

Со среды по субботу на этой неделе Санкт-Петербург, судя по прогнозам, ждёт «облачная погода с прояснениями». Именно в это время (с 15 по 18 июня) в Северной столице России будет проходить 25-й Петербургский экономический форум. Что ж, погода вполне соответствует сложившейся обстановке: над российской экономикой действительно сгустились тучи. Последует ли за ПМЭФ-22 «прояснение»?

Ещё несколько недель назад ответ на этот вопрос был бы скорее негативным. Обрушившиеся на нашу страну после начала спецоперации санкции создали такой фон, при котором даже упоминания о новых международных политических и деловых контактах считались неприличными. Но что мы видим сейчас, когда до открытия форума остаются не дни, а считанные часы?

Своё участие в нём уже подтвердили представители 127 стран и территорий, включая Великобританию, Китай, США, Францию, Италию, Германию, Нидерланды. Сообщалось, что на ПМЭФ приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Ряд стран будет представлен на министерском уровне. Так, Индию представит министр здравоохранения Мансух Мандавия, а Объединённые Арабские Эмираты — государственный министр внешней торговли Тани бен Ахмедом аз-Зейуди. Что касается Киргизстана, то он делегирует в Санкт-Петербург своего премьер-министра Акылбека Жапарова, который, по его словам, рассчитывает провести интенсивные инвестиционные переговоры.

Такое положение дел вызвало у западных обозревателей если не панику, то откровенное раздражение. Ещё бы, прямо на их глазах рушится глухая стена, которая с февраля старательно возводится по периметру самого большого в мире государства. Да, с российского рынка ушли сотни американских, немецких, английских, итальянских компаний. Но образовавшийся вакуум готовы быстро заполнить их конкуренты из Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Не эта ли тема, тема вытеснения с мирового рынка глобальных гигантов, станет самой главной «на полях» открывающегося в Питере форума? А ведь участие в разговоре примут как раз те страны, которые показывают сейчас наилучшую динамику развития своих экономик. Запад не может не понимать: толкая китайцев, индусов, латиноамериканцев в объятия России, он собственными руками роет себе могилу. Прогноз в этой сфере сделать даже легче, чем в области атмосферных явлений: если Россия наводнит Азию дешёвыми продуктами и энергоресурсами, а та в свою очередь поделится инвестициями и технологиями, то недалёк тот час, когда на хвалёном лидерстве западного мира можно будет поставить жирный крест.

Скорее всего, этому и будет посвящена речь президента Владимира Путина на главной сессии юбилейного Петербургского международного экономического форума. Её уже анонсировал пресс-секретарь официального Кремля Дмитрий Песков, назвав «очень важной». Немного приоткрывая карты, Песков заявил, что Путин будет говорить о том, что в последнее время мировая экономика попала в заложники сначала к «зелёным», а потом и к политикам. Это стало огромной ошибкой, за которую расплачиваются сегодня буквально все жители планеты. О гражданах США и Европы в этой связи даже говорить не приходится – рестрикции против России вернулись к ним бумерангом в виде пустых полок и невиданной инфляции.

Но, как показывает практика, заранее расшифровывать речь российского лидера – дело неблагодарное. Пока понятно одно: речь президента будет носить программный характер, в ней Путин наверняка обозначит контуры складывающегося прямо сейчас, на наших глазах, нового мироустройства. Недаром нынешний форум пройдёт под многообещающим девизом «Новый мир – новые возможности». А всё это даёт твёрдую надежду, что на экономическом ландшафте России вскоре установится ясная погода, которой не смогут помешать никакие санкционные облака.