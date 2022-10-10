По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок  

По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, остановленное из-за происшествия на мосту в шесть утра восьмого октября. Движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. Паралельно расширяются масштабы паромных перевозок.

Как сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев, первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С понедельника движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.

«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. Это очень важный этап восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта нашей страны», – отметил глава Минтранса.

Министр подчеркнул, все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы «в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности».

Движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту осуществляется согласно нормативному графику.

Напомним, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, остановленное из-за происшествия на мосту в шесть утра восьмого октября, было восстановлено в этот же день. В 18 часов 42 минуты началось движение грузовых поездов, в 22 часа 14 минут – запущен первый пассажирский поезд по мосту.

Набирает обороты Керченская паромная переправа. По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы (к 18 часам девятого октября) двумя автомобильно-пассажирскими паромами через Керченский пролив перевезено почти полторы тысячи человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек.

Чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров - 757 человек - доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами «Керченский-2» и «Лаврентий».

За это время паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков.

Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно.

Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна.