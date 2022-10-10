10.10.2022
ММК стал финалистом международной премии в сфере работы с персоналом
09.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 октября
09.10.2022
В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год
08.10.2022
Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму
08.10.2022
В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять
08.10.2022
Комплекс второй для занятий дома или на улице
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок
09.10.2022
На Крымском мосту запущено движение автомобилей по двум полосам, движение поездов идет по графику
08.10.2022
В трех городах и двух районах Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности
08.10.2022
Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту
08.10.2022
Восстановлено движение автомобилей по Крымскому мосту, на очереди - железнодорожное
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022