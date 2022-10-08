На Крымском мосту произошел подрыв грузовика, частично обрушились два пролета

В субботу, восьмого октября, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию топливных цистерн поезда и частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», - сообщает национальный антитеррористический комитет (НАК),

Подрыв автомобиля повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, уточнили в НАК.

На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.