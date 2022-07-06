По указу Владимира Путина чебаркульский танковый полк стал гвардейским

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина пятого июля 80-му танковому Краснознаменному полку, который дислоцируется в Чебаркуле (Челябинская область) присвоено почетное наименование «гвардейский».

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, полк ведет свою историю с 1942-го года. В настоящее время он входит в состав 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Кранознаменной дивизии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил поздравительную телеграмму командиру полка гвардии полковнику Антону Башуну.

«Уважаемый Антон Евгеньевич! Поздравляю Вас и личный состав 80-го танкового Краснознаменного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский».

Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка, который стал достойным продолжателем славы уральских танкистов-добровольцев и всего поколения победителей.

Сегодня солдаты и офицеры полка проявляют массовый героизм, стойкость, решительность и силу духа в боевых действиях на Донбассе, доблестно защищают интересы нашей страны, освобождая Украину от нацистской заразы, обеспечивая безопасность мирных граждан.

Желаю Вам и Вашим боевым товарищам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач, здоровья, счастья, мира и добра!» - написал Алексей Текслер.