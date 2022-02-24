«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России

Лоукостер «Победа» автоматически возвращает средства всем пассажирам отменённых рейсов в южные города России. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании, передаёт ТАСС.

«Всем клиентам отменяемых рейсов компания автоматически оформляет возврат денег. По рейсам, отменённым на сегодня, возвраты уже оформлены», - заявил авиаперевозчик.

На данный момент лоукостер отменил шесть рейсов на юг России. Отмены вызваны проведением специальной военной операции на Донбассе. В связи с этим работу приостановили аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Воронеже и Симферополе. Челябинцы не смогут купить билеты на данные направления до второго марта.