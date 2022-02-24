Из-за осложнения военной обстановки отменены ближайшие авиарейсы из Челябинска на юг России

Из-за осложнения военной обстановки челябинцы в ближайшие дни не смогут улететь в Крым, Краснодар, Воронеж и Ростов. Рейсы на данные направления отменены. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта имени Курчатова.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полёты в ряд аэропортов на юге России ограничены до второго марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Воронеж, Симферополь», - отмечается в сообщении.

Как пояснила пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова, гражданам, которые приобрели билеты на эти рейсы, необходимо обратиться в свою авиакомпанию.

«Вопрос о компенсациях решается с ними», - сказала Елена Светлова.