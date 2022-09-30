Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

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«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Запорожской области», - говорится в Указе №685.

Указом №686 признается суверенитет и независимость Херсонской области.

Указы вступают в силу со дня их подписания – 29 сентября 2022 года.

Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие президент Владимир Путин.