Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

В среду, девятого ноября 2022 года, в результате дорожно-транспортного происшествия под Геническом погиб заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Эту информацию подтвердил глава области Владимир Сальдо.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП, - написал врио губернатора в своем Telegram-канале. - Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области. Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно».

По словам Владимира Сальдо, у Кирилла осталось пятеро детей и скоро должен родиться шестой. Врио губернатора пообещал позаботиться обо всех детях своего погибшего заместителя.

«Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов, - написал о гибели Кирилла Стремоусова глава Республики Крым Сергей Аксенов. - Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и Царствие небесное!». Глава Крыма заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал о Кирилле: «Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром…». За несколько часов до гибели в своем Telegram-канале Кирилл Стремоусов эмоционально рассказывал о ситуации в Херсонской области на утро девятого ноября.