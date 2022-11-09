09.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска начнут ходить лишь в конце ноября
09.11.2022
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
09.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на десятое ноября (18+)
09.11.2022
Озёрский «Золотой петушок» рассказал историю об одиночестве
09.11.2022
Экс-глава КСП Челябинска требует восстановить ее в должности
09.11.2022
Всемирный день шопинга жители Челябинской области проведут в компании безлимитного интернета
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
14.10.2022
Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
05.10.2022
Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России
03.10.2022
Ратифицированы договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов
02.10.2022
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022