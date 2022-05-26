Пособие по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих увеличат вдвое

С первого июля 2022 года вдвое увеличится размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для женщин-военнослужащих.

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение материальной поддержки военнослужащих-женщин с детьми на заседании Госсовета.

Глава государства призвал исправить несправедливость, допущенную в отношении женщин-военнослужащих. По словам главы государства, женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, и поэтому они получают фиксированный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. На сегодня он составляет чуть больше 15 тысяч рублей.

«С первого июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи – как раз как для женщин, которые имеют эту страховку», - заявил президент.

Владимир Путин поручил правительству реализовать это предложение и держать этот вопрос на особом контроле.

Напомним, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров. С первого февраля 2022 года минимум равен семь тысяч 677 рублей 81 копейка, максимум - 31 тысяча 282 рубля 82 копейки.