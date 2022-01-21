21.01.2022
Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»
21.01.2022
Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест
21.01.2022
К июлю 2022 года будет готов проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска
21.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
21.01.2022
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
21.01.2022
Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G
Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»
30.12.2021
В России заработала единая государственная система биометрии
05.01.2019
Правительство РФ выделило 65 миллионов из резервного фонда на поддержку пострадавших магнитогорцев
09.11.2016
Правительство РФ не поддержало увеличение размера пособия по уходу за ребенком и продление его выплаты до трех лет
14.10.2016
Правительство РФ одобрило социально ориентированный бюджет страны до 2019 года
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022