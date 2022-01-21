Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»

С 21 января сотрудники аппарата Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций переходят на дистанционный режим работы. Правительственные совещания будут проводиться в дистанционном формате.

Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

«Обеспечить с 21 января 2022 года максимально возможные проведение совещаний исключительно в дистанционном режиме (без очного участия) и перевод работников (служащих) на дистанционный режим работы», - говорится в документе.

Поручения даны федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, включая территориальные органы и подведомственные организации. На дистант переводятся также аппарат правительства РФ и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Последнее заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 18 января было посвящено ситуации с новым штаммом «Омикрон», который распространяется сейчас по всему миру. Михаил Мишустин отметил, что Правительство по поручению Президента разработало план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они в том числе должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных.

Напомним, с понедельника, 24 января, треть сотрудников аппарата правительства и губернатора Челябинской области, а также работники администраций, государственных и муниципальных учреждений будет переведена на дистанционный режим работы. Об этом решении сообщил губернатор Алексей Текслер. Региональные власти рекомендовали работодателям перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.