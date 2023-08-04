Президент подписал закон об изменении границ призывного возраста в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который корректирует призывный возраст. Верхняя граница повышена на три года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С первого января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет (сейчас до 27 лет).

При рассмотрении закона в первом чтении менялась и нижняя граница призывного возраста – с 18 лет до 21 года, а также вводился переходный период. В окончательном варианте эти нормы были исключены.

Закон также предусматривает возможность заключать контракты с призывниками или военнослужащими запаса на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Контракт с призывниками может быть заключен не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.

С призывником заключить контракт можно не ранее чем за месяц до окончания срока службы.

При этом в период мобилизации, военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, при использовании армии за пределами России контракт можно заключать с призывником или гражданином, не пребывающим в запасе, на один год, а с гражданином в запасе — на один год или меньший срок.