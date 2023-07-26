В России увеличили призывной возраст и штраф для уклонистов

В России увеличили призывной возраст и ужесточили наказания за нарушения при призыве и мобилизации, сообщает пресс-служба Госдумы.

С первого января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет (сейчас до 27 лет). Накануне депутаты Госдумы приняли соответствующий закон во втором и в третьем чтении.

Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.

Законом устанавливается, что нижняя граница призывного возраста сохраняется на прежнем уровне - 18 лет. Верхняя граница повышается с действующих 27 лет до 30 лет.

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, остаются в запасе и не подпадут под призыв в 2024 году, уточнили в Госдуме.

При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года, а также переходный период для нее - до 2026 года. Кот второму чтению эти нормы были исключены.

Закон также предусматривает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Контракт может быть заключен не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы по призыву.

Одновременно Госдума увеличила размер штрафов для уклонистов. С первого октября за неявку по повестке придется заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей (на сегодня - от 500 до трех тысяч рублей).

За несообщение гражданином в военкомат сведений «об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией» будет грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей.

За несообщение сведений о выезде из страны на срок более чем полгода - от пяти до 15 тысяч рублей.

С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. А за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.