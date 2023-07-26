26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
26.07.2023
Искусство с неограниченными возможностями: в Челябинске открывается новая выставка
26.07.2023
Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области
26.07.2023
Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени
В России увеличили призывной возраст и штраф для уклонистов
26.07.2023
Госдума увеличила штрафы за переход через ж/д пути в неположенном месте
22.03.2023
Стало известно, кому передадут освободившийся мандат депутата Госдумы от Челябинской области
14.03.2023
Депутат Госдумы от Челябинской области досрочно слагает полномочия
17.11.2022
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023