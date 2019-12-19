Путин: На первичное звено здравоохранение дополнительно направят 550 миллиардов рублей

Порядка 550 миллиардов рублей будет дополнительно выделено к текущим расходам на медицину, в частности на первичное звено здравоохранения.

Об этом сообщил президент России Владимир Путина на пресс-конференции с представителями СМИ 19 декабря в Москве.

«Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, а также на приобретение транспорта и техники», - отметил глава государства.

По его словам, порядка 10 тысяч учреждений здравоохранения будут капитально отремонтированы или заново построены. Планируется закупить до 10 тысяч единиц современного оборудования и 37 тысяч транспортных средств для медицинских учреждений.

Президент не сомневается, что все планы будут реализованы в кратчайшие сроки и жители смогут почувствовать позитивные изменения.

Кроме того, в нацпроекте «Здравоохранение» также предусмотрены средства на первичное звено здравоохранения. Эти деньги планируется направить, в основном, на борьбу с онкологическими заболеваниями.