России предложили отменить налог на отечественные авто

В России появилась инициатива по отмене транспортного налога на автомобили отечественного производства, так как машины с небольшим объемом двигателя, как правило, приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния.

С таким предложением выступил депутат ГосДумы от ЛДПР Василий Власов. Соответствующее письмо было отправлено в Минфин, сообщают РИА Новости.

Парламентарий уверен, что отмена транспортного налога на российские машины может стать небольшой мерой поддержки населения и отечественной автомобильной промышленности.

Напомним, что в настоящее время размер транспортного налога зависит в том числе от мощности двигателя автомобиля.