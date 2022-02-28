Россия и Украина начали переговоры

Переговоры делегаций России и Украины начались сегодня, 28 февраля, в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины, передаёт ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В неё также входят заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров является «немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», сообщили в Офисе президента Украины, передаёт РБК.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее отметил, что Россия готова вести переговоры с Украиной «столько, сколько потребуется для достижения договорённости».

«Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договорённости как можно быстрее. Эти договорённости должны быть безусловно в интересах обеих сторон», — подчеркнул Мединский.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по денацификации Украины.