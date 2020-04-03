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Россия приостанавливает международное авиасообщение

Федерация
Сегодня, 23:24

Россия временно приостанавливает международные авиарейсы по вывозу россиян на Родину в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки.

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с ноля часов четвертого апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», – сообщает оперативный штаб.

Россиянам, которые намерены вернуться в страну, нужно будет заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она будет доступна с четвертого апреля.

На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации.

Находящимся за границей россиянам, представившим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за рубежом. На эти цели выделено 500 миллионов рублей.

Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник, шестого апреля.

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