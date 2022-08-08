Россия привлекла рекордное число трудовых мигрантов

За второй квартал текущего года в Россию приехало небывалое за последние шесть лет число трудовых мигрантов. Об этом говорится в отчёте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, составленном на основании миграционной статистики МВД РФ.

По данным FinExpertiza, с апреля по июнь в нашу страну на заработки въехало 3,12 миллиона иностранных граждан, указавших работу в качестве цели своего визита. Всего же за второй квартал 2022 года в Россию прибыли 4,16 миллиона иностранцев.

Авторы исследования отмечают, что за аналогичный период прошлого года границу пересекли 2,34 миллиона трудовых мигрантов, что на треть меньше, чем в этом году.

Среди причин, по которым границу пересекло рекордное число иностранных трудящихся, FinExpertiza называет финансовую привлекательность работы в России, а также рост строительного сегмента рынка.

«На это повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли. Таким образом, мигранты смогли увеличить денежные переводы домой», - объяснили в аудиторско-консалтинговой сети.

Среди иностранных государств первую тройку по числу прибывших в Россию трудовых мигрантов составили Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.