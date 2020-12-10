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Россиян предупредили о взлете тарифов на коммуналку

В новом году прогнозируется рост тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора в среднем на 4%. При этом повышение запланировано только с 1 июля. Поднятия тарифов с 1 января не будет. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

Как уточнил эксперт, для каждого региона правительство рассчитывает собственные предельный порог по повышению тарифов на газ, отопление, электричество, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТБО. Между тем Федеральная антимонопольная служба проводит мониторинг и следит, чтобы регионы соблюдали установленные правительством индексы, пишут “Известия”.

В Минстрое изданию сообщили, что из-за постоянных догов населения и организаций за поставленные ресурсы у предприятий ЖКХ отсутствуют средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. К слову, состояние коммунальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Около 60% коммуникаций сильно изношены и требуют больших затрат на ремонт.