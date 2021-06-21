Россиян привьют повторно от covid-19

В России готовится большая компания по ревакцинации по коронавирусной инфекции. Соответствующую программу разрабатывает Минздрав. Повторно прививаться от covid-19 должны будут граждане, у которых уровень антител опустился до недостаточного.

Уточняется, что такое решение было связано с резким ростом заболеваемости и выявлением более опасного “индийского” штамма, пишет “Комсомольская правда”. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, рекомендации по сроком ревакцинации будут предоставлены в ближайшее время.

“Жизненно необходимой” назвал ревакцинацию мэр Москвы Сергей Собянин. Он указал, что ревакцинация будет проводиться первым компонентом той вакцины, которая была проставлена ранее. Если это был “Спутник”, то и ревакцинация будет проводиться им же.

Отметим, что в России за последние сутки заболело 117 378 человек, с начала пандемии - 5 334 204. В Челябинской области прирост заболевших за сутки составил 103 человека, подтверждено - 64 919 случаев заболевания.