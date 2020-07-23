ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Россиянам хотят разрешить покупать школьную форму за счет государства

Федерация
Сегодня, 14:47

В России предложили узаконить приобретение одежды, обуви, товаров и услуг для дошкольного и школьного образования на деньги от государственной соцпомощи. Как сообщают сегодня, 23 июля, РИА “Новости”, с соответствующим законопроектом выступил Минтруд.

В настоящее время перечень ограничен лекарствами, товарами первой необходимости, получением лечения, прохождения профосмотров, ЗОЖ и дошкольное образование. Это не позволяет приобрести одежду и обувь, необходимые товары и услуги.

Поэтому ведомство предлагает расширить перечень товаров и услуг, текущих потребностей, на которые можно тратить государственные деньги для преодоления трудной жизненной ситуации.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Вчера, 12:18
В России очистят историю Второй мировой войны от искажений
Вчера, 12:07
В России хотят создать фонд квартир одиноких стариков
Вчера, 11:09
В России потребовали вернуть триллионный долг пенсионерам
21.07.20 16:39
В Госдуме выступили за запрет брать комиссии за внутрибанковские переводы
21.07.20 16:13
В России решили сэкономить на зарплатах чиновников
21.07.20 15:55
Общественники потребовали поддержать пенсионеров единовременной выплатой
21.07.20 15:38
В России открыли международное авиасообщение - список городов
20.07.20 14:51
В Минздраве ответили Bloomberg о прививке для элит
20.07.20 12:36
Bloomberg: российская элита прививалась от covid-19 еще в апреле
18.07.20 13:49
За сутки умерло 5 пациентов с коронавирусом из Челябинска, Магнитогорска и Аши
Общество
Сегодня, 11:22
В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры
Общество
21.07.20 22:58
Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития
Новости
Сегодня, 17:02
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Сегодня, 16:10
Общество
ММК продолжает развивать информационные технологии
Сегодня, 15:56
Общество
Артистам челябинского театра оперы и балета подарили новый зал для репетиций
Сегодня, 15:48
Федерация
Тульская медсестра в купальнике стала ведущей на ТВ
Сегодня, 15:27
Федерация
За опасное лавирование мотоциклистов предложили наказывать крупным штрафом
Материалы рубрики
Сегодня, 15:48
Федерация
Тульская медсестра в купальнике стала ведущей на ТВ
Сегодня, 15:27
Федерация
За опасное лавирование мотоциклистов предложили наказывать крупным штрафом
Сегодня, 14:19
Федерация
Общественники потребовали запретить выдавать кредиты через приложение
Сегодня, 13:04
Федерация
Китай отправил на Красную планету свой первый зонд
Вчера, 13:01
Федерация
В России предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика