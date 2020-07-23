Россиянам хотят разрешить покупать школьную форму за счет государства

В России предложили узаконить приобретение одежды, обуви, товаров и услуг для дошкольного и школьного образования на деньги от государственной соцпомощи. Как сообщают сегодня, 23 июля, РИА “Новости”, с соответствующим законопроектом выступил Минтруд.

В настоящее время перечень ограничен лекарствами, товарами первой необходимости, получением лечения, прохождения профосмотров, ЗОЖ и дошкольное образование. Это не позволяет приобрести одежду и обувь, необходимые товары и услуги.

Поэтому ведомство предлагает расширить перечень товаров и услуг, текущих потребностей, на которые можно тратить государственные деньги для преодоления трудной жизненной ситуации.