Россиянам упростят продажу автомобиля. На помощь придет онлайн-сервис

В России в 2020 году появится электронный договор купли-продажи транспортных средств.

Бесплатный сервис поможет зарегистрированным на портале Госуслуг оформить документ онлайн. На первом этапе он будет доступен только физическим лицам, сообщает сегодня, 9 декабря, со ссылкой на заявление замминистра Минкомсвязи Максима Паршина.

В электронный документ вся информация об автомобиле, продавце и покупателе будет вноситься автоматически. Подписать документ можно будет электронной подписью в личном кабинете портала. Таким образом будут сформированы предварительные варианты заявления на постановку на учет машины и одновременно о прекращении регистрации у предыдущего собственника.

Новведение призвано сделать процесс оформления сделки и процесса покупки и продажи автотранспортного средства более быстрым и безопасным.