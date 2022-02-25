Россияне не смогут расплатиться за границей картами пяти банков. Apple Pay и Google Pay для них тоже отключат

Клиенты пяти российских банков не смогут расплачиваться картами за границей. Речь идёт о банках группы ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и ПАО «Открытие», в отношении которых США ввели санкции из-за военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, картами этих банков теперь нельзя оплатить услуги и товары в онлайн-магазинах и агрегаторах, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции (США, Великобритания, страны ЕС и другие).

Также карты указанных банков не смогут использоваться с сервисами оплаты. При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по ним доступна в полном объёме, отмечается в сообщении регулятора.

В Банке России заверили, что все платёжные банковские карты российских банков работают и будут продолжать работать на всей территории страны.

«Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», - подчеркнули в ЦБ.