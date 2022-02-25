25.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
25.02.2022
Улицу Российскую в Челябинске освободят от сухих и опасных деревьев
25.02.2022
Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга
25.02.2022
Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе
25.02.2022
Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского
25.02.2022
Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды
Россияне не смогут расплатиться за границей картами пяти банков. Apple Pay и Google Pay для них тоже отключат
25.02.2022
Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию
25.02.2022
Денис Пушилин сообщил о потерях среди военнослужащих ДНР и ЛНР
25.02.2022
Российские военные сообщили о контроле над Чернобыльской АЭС
25.02.2022
США ввели ограничения на операции в долларах и евро. И это только один пункт из списка новых санкций
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022