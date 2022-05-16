Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность

Российские активы группы Renault переходят в собственность Российской Федерации и правительства Москвы.

Об этом сообщило министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) в своем Telegram-канале.

«Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и Правительству Москвы», - говорится в сообщении.

Акции завода «Рено Россия» (100%) переданы правительству Москвы, доля Renault в автоконцерне «Автовазе» (67,69%) - институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу). Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ГК «Ростех».

Обе сделки получили одобрение ФАС России.

При этом «Автоваз» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

«Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет», - уточнили в Минпромторге.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров положительно оценил перспективы участия в управлении АВТОВАЗОМ «НАМИ».

По его словам, «НАМИ» обладает значительным опытом в автомобильной промышленности и имеет современную научно-исследовательскую, опытно-производственную базу, которая позволяет успешно решать задачи в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств, в также выпуска продукции в области автомобилестроения. «Конкурентоспособность конструкторской и инженерной команды «НАМИ» подтверждена созданием на основе единой модульной платформы автомобилей под брендом Aurus», - подчеркнул глава Минпромторга России.

Подробностями о будущем московской площадки Renault поделился мэр города Сергей Собянин. Принято решение возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

«Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ», - уточнил Собянин.