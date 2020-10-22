Российские пенсионеры могут стать инвесторами “Яндекса”

В России пенсионеры смогут вкладывать в будущий “Яндекс” благодаря Закону о праве негосударственных пенсионных фондов (НПФ) участвовать в инвестициях на венчурном рынке. С таким заявлением выступил в рамках форума “Открытые инновации” в Москве замгендиректор, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.

Весной премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать данный вопрос, пишут РИА “Новости”. По словам Алексея Басова, концепция предполагает, что сертифицированные Банком России управляющие компании смогут размещать часть средств НПФ в венчурных фондах и фондах прямых инвестиций. В этом случае часть пенсии будет вкладываться в развитие “Яндекса” или Mail.ru, а не в облигации неприбыльных компаний.

Приводя общемировую тенденцию, он отметил, что доходность в мировой венчурной индустрии в валюте составляет 20%, тогда как российская пенсионная доходность в рублях колеблется в районе 5-6% годовых.

Отмечается, что НПФ сегодня не может размещать средства на рынках прямых и венчурных инвестиций, поэтому их доходность проигрывает.