Четыре важных вопроса о Конституции — в видеоматериале Исторического музея Южного Урала

Минстрой: в 2021 году в России подпрыгнут цены на новостройки

Дело Белоусова и его тещи поступило в Московский городской суд

Куляшов: Накосячивший с набережной подрядчик и власть не слушает, и технологию нарушает

Российские военные заявили об информационной атаке Запада против “Спутника V”

Российская вакцина против новой коронавирусной инфекции “Спутник V” подвергается информационной атаке со стороны Запада. Нападки на отечественную разработку, нацеленные на ее дискредитацию, финансируются иностранцами.

С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточняет, что военному ведомству детально известно, какие зарубежные средства и ресурсы брошены на дискредитацию препарата. Неправдивая информация стала появляться на различных интернет-ресурсах и в соцсетях, в которых лжесвидетели рассказывают об опасности препарата и массовых отказах от прохождения вакцинации среди гражданского и военного населения, пишут “Известия”.

По словам генерал-майора, отечественная вакцина отличается высокой эффективностью. Проплаченные информационные атаки не смогут усилить авторитетность зарубежных аналогов.