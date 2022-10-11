Российские войска продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

Во вторник, 11 октября, российские войска продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и энергетики Украины. Все цели ударов достигнуты, сообщают в Минобороны.

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили: «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Напомним, утром 10 октября российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Были поражены все назначенные объекты, отметили в Минобороны.

В этот же день президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предупредил о жестком ответе со стороны России в случае продолжения попыток проведения на территории РФ терактов.