11.10.2022
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку
11.10.2022
В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев
11.10.2022
Игорь Бутман обещал поддержать молодежный форум джаза в Челябинске
11.10.2022
В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора
Российские войска продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины
11.10.2022
Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе
11.10.2022
Приюты Челябинской области могут стать временным домом для питомцев мобилизованных южноуральцев
10.10.2022
Путин предупредил о жестком ответе на продолжение попыток проведения терактов в России
10.10.2022
Для Украины настал Судный день
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022