Путин предупредил о жестком ответе на продолжения попыток проведения терактов в России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне глава государства выслушал доклад от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о первых результатах расследования диверсии, совершённой на Крымском мосту восьмого октября.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный восьмого октября, – это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России», - подчеркнул президент. Его заказчики и исполнители – украинские спецслужбы.

Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Владимир Путин. Украина совершила три теракта против Курской АЭС, неоднократно подрывая ЛЭП, заявил президент. По его словам, серьезных последствий терактов удалось не допустить.

Путин также назвал атомным терроризмом атаки Киева против Запорожской АЭС. Была предпринята и попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», - заявил Владимир Путин.

Утром в понедельник, 10 октября, по словам президента, был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

В Минобороны заявили, что цели ударов по Украине достигнуты, все назначенные объекты поражены.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», – подчеркнул глава государства.