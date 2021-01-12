Российский банк создаст приложение для определения covid-19

В России появится мобильное приложение, способное диагностировать заболевание новой коронавирусной инфекцией по голосу, дыханию и кашлю. О собственной разработке рассказали в сообщении лаборатории искусственного интеллекта “Сбера”.
Исследователи разработали алгоритм, который за 60 секунд способен определить вероятность заболевания covid-19. Во время короткого опроса искусственный интеллект проверяет наличие симптомов посредством трех звуковых моделей. Наличие вируса устанавливается после сканирования голоса, дыхания и кашля.
Записанные программой звуковые файлы становятся спектограммой, которая демонстрирует энергию звука на разных частотах. Затем проводится анализ с помощью глубокой свёрточной нейронной сети. При тестировании сети использовались более тысячи образцов звуков дыхания и кашля. Уточняется, что использованные звуки находились в открытом доступе и были собраны российскими медучреждениями.
В ближайшее время “Сбер” разработает приложение, которое можно будет скачать на телефон.