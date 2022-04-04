С 9 апреля Россия снимает антиковидные ограничения на авиасообщение с 52 странами

В связи с улучшение ситуации по коронавирусной инфекции Россия с девятого апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами.

Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе, которая состоялась четвертого апреля в рамках подготовки к ежегодному отчёту кабмина.

Михаил Мишустин напомнил, что на сегодня российские авиакомпании могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.

«С девятого апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран. Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям», - отметил премьер.

Авиасообщение возобновится с 52 странами, в том числе с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими дружественными России государствами.