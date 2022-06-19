Наёмники едут на Украину за деньгами, но находят смерть

Сегодня, 19 июня, в сети была опубликована видеозапись, которую сделал репортёр из США Сет Харп неподалёку от Северодонецка. Из записи следует, что иностранные наёмники и ВСУ несут в этом районе тяжёлые потери в личном составе. Об этом сообщил собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко.

На видео можно заметить, как минимум, трёх иностранцев (предположительно, граждан США), которые находятся под обстрелом. Все они получили осколочные ранения конечностей. Также репортёр опубликовал фото одного убитого наёмника.

Сегодня же портал «Русская весна» написал о том, что артиллерийские удары российской армии нанесли серьёзные потери отряду наёмников «Грузинский легион» (запрещён в РФ) на Лисичанском направлении. Отряд находится в деморализованном состоянии, командование группировки ВСУ вынуждено было отвести его с позиций и заменить другим подразделением.