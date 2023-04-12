Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов

Какое время ещё продлится мировое доминирование Америки и принесёт ли перемены смена власти в Белом доме? На эти и другие вопросы ответил экс-кандидат в президенты США в 2004 году, общественный деятель и лидер американской Партии социалистического единства Джон Паркер.

– После окончания Второй мировой войны прошло почти 80 лет. В 1945 году политики были уверены, что с фашизмом навсегда покончено. Почему он поднимает голову в наши дни?

– Для всех, кто обращает внимание на мировые события и имеет доступ к информации, ужасающая реальность такова, что правительство Соединённых Штатов и его европейские марионетки полны решимости подтолкнуть мир к Третьей мировой войне. И, как и во время Второй мировой войны, угроза фашизма вновь присутствует. Но на этот раз именно США выступают на стороне фашистов и укрепляют их позиции каждым миллиардом долларов, направляемым Украине. Американское правительство также намерено втянуть в войну и Китай, совершая провокации, угрожающие безопасности КНР. Вашингтон пытается спровоцировать конфликт между Тайванем и Китаем, между их соседями по Южно-Китайскому морю.

– В чём вы видите причину такого положения дел?

– Очевидно, что правительство США, столкнувшееся с экономическим спадом, озабочено лишь сохранением прибылей промышленных и финансовых монополий. Однако мировая история учат нас: будущее определяется не правящим классом, а рабочими и бедными классами, которые являются единственным источником прибавочной стоимости, создающей богатство страны. Без их готовности терпеть угнетение, бедность и репрессии правящий класс не сможет руководить. Поэтому конец такого правления быстро приближается. В последнее время у нас было много демонстраций с требованием перемен со стороны трудящихся масс, состоящих из чернокожих, латиноамериканцев и коренных жителей. Всё это отражает растущую бедность, репрессии и ухудшение уровня жизни, которые ощущает рабочий класс в США.

– Как вы думаете, Джон, готов ли сегодня рабочий класс Америки по-настоящему бороться за свои права?

– Бюро статистики труда США признаёт, что 12,4 миллиона человек из числа традиционной рабочей силы в настоящее время являются безработными. Это происходит в то время, когда сохраняется тенденция к росту монополий и скачет инфляция. Наш рабочий класс сталкивается с самой высокой инфляцией за последние десятилетия. И ответ федерального правительства заключается в проведении политики, которая увеличивает безработицу, что в наибольшей степени негативно сказывается именно на чернокожих работниках. Но Демократическая и Республиканская партии способствуют разобщённости людей, нападая на различные слои нашего рабочего класса. Они используют расизм, сексизм и гомофобию, а также нападки на Китай и Россию, чтобы разделить рабочий класс и заставить его не обращать внимания на пропаганду войны на Украине, которая ведёт к жёсткой экономии и бедности. При этом миллиарды долларов идут на увеличение богатства производителей военной техники, ничего не оставляя на социальные нужды.

– Значит ли это, что не нужно ждать позитивных сдвигов после «смены караула» в Белом доме в 2024 году?

– Хотя сейчас у власти демократы, не следует обольщаться ролью республиканцев, которые традиционно являются сторонниками войны и всегда пропагандировали фашистские идеи. Только вместо войны с Россией они теперь навязывают нам войну с Китаем. А ещё поддерживают группы в США, напоминающие группы сторонников превосходства белой расы, такие как движение «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено).

– Что можно противопоставить вечному доминированию в американской политике двух основных партий?

– Ему противостоит наша солидарность. Солидарность тех, кто дал обещание луганским и донецким ополченцам, а также российским солдатам, рискующим сегодня своими жизнями, остановить рост фашизма в США. Обещание противостоять попыткам Вашингтона развязать Третью мировую войну и обещание покончить с НАТО – самой агрессивной террористической организацией в истории. Да здравствует наша международная солидарность! Чернокожие, представители коренных народов и латиноамериканцы, азиаты и белые представители нашего многонационального рабочего класса будут продолжать бороться за справедливость и прекращение эксплуатации. Мы остаёмся вашими товарищами по борьбе с неонацизмом.